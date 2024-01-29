شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانية دورين فينيكانب تحرز ذهبية 25 متر مسدس سريع بكأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش 2024، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم منافسات 25 متر مسدس سريع سيدات واستطاعت الألمانية دورين فينيكانب من إحراز الميدالية الذهبية بينما جاءت اليونانية آنا كوراكاكى المركز الثانى والميدالية ألفضية وحققت المجرية فيرونيكا ميجور الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وأقيمت أمس منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال حيث فاز بالميدالية الذهبية ديفيانش سينغ بانوار لاعب الهند وحقق دانيلو دينيس سولاتسو لاعب إيطاليا الميدالية الفضية، وفاز بالميدالية البرونزية لازار كوفاسيفيتش بطل صربيا.

وفي منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء سيدات فازت الألمانية آنا يانسن بالميدالية الذهبية، وفازت سونام أوتام ماسكار بطلة الهند بالميدالية الفضية، وحققت أنيتا ستانكيفيتش بطلة بولندا الميدالية البرونزية.