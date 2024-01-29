شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة وتقدم أمينة عرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي الأخير للاعبات فى شهر يناير الجارى، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ22 على التوالي والـ 232 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.

وكانت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة قد تقدمت خلال الأسبوع قبل الماضي، إلى المركز الثاني، وتراجعت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز إلى المركز الثالث.

كما تقدمت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي صاحبة الـ 16 عامًا، لتحتل التصنيف الـ 13 عالميًا وتقترب من قائمة توب 10، بعد وصولها مؤخرًا لربع نهائي بطولة جي بي مورجان.

1- نور الشربيني

2ـ هانيا الحمامي

3ـ نوران جوهر

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- الأمريكية أوليفيا ويفر

10- النيوزيلندية جويل كينج