"كشف حساب" مجلس اتحاد الكرة تاريخ من الأخفاقات.. مدربين فاشلين أخرهم فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أجتاحت حالة كبيرة من الغضب بالشارع المصري في الساعات الأخيرة، بعد الخروج المهين لمنتخبنا الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الـ34 التي تحتضنها كوت ديفوار.

وجاء خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمثابة "النواة" التي أشعلت الجماهير، وجعلت الكثير منا يعود بالماضي "الأسود" والسنوات العجاف التي تعيشها الكرة المصرية منذ أعوام طويلة، كمحاولة للوقوف علي أهم الأسباب التي أدت بنا لهذا الوضع، ومحاسبة المسؤولين عن كم الإخفاقات التي نمر بها.

اتحاد الكرة ومدربين فاشلين أخرهم فيتوريا

منذ سنوات طويلة ويعيش المنتخب المصري في حالة تخبط فني وإداري منذ أخر إنجاز تم تحقيقه بالصعود لبطولة كأس العالم 2018 علي يد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ليأتي بعده كم كبير من المدربين الفنين اللذين تم التعاقد معهم، والأموال الطائلة التي تم صرفها دون فائدة أو إنجاز يذكر: والتي سنسردها كالتالي:

بدأ المنتخب الوطني المصري فصل جديد من بعد كوبر للبحث عن هوية المنتخب المصري، ليعلن اتحاد الكرة في أغسطس 2018 تعيين المكسيكي خافيير أجيري مديرا فنيا للمنتخب الأول، خلفا لكوبر الذي رحل عن قيادته بعد نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الغرض من التعاقد مع أجيري هو تحسين أسلوب لعب المنتخب المصري، والنزول بمعدل أعمار المنتخب، والتأهل لكأس العالم نسخة 2022، واستمرار التأهل لأمم أفريقيا، والوصول لأدوار متقدمة بالبطولة، لكن حدث تغير لم يكن في الحسبان أدى لتغيير الأولويات.

لكن الأداء لم يكن عند المستوى المطلوب، وخرجت مصر في تلك البطولة بفضيحة بعد الإطاحة بصاحب الأرض من دور الـ 16، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، الأمر الذي أثار غضب الشارع الرياضي المصري.

وعقب الخروج المخيب للآمال أعلن المهندس هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، ليدخل اتحاد الكرة في دوامة اللجان المؤقتة، التي يشهدها الاتحاد حتى الآن.

تعيين حسام البدري مدير فني للمنتخب

في سبتمبر 2019، أعلن اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلفًا لخافير أجيري.

وقاد البدري المنتخب الوطني للتأهل لأمم أفريقيا عام 2021، عقب تصدر مجموعة تضم (جزر القمر- كينيا- توجو)، وأنجز المهمة بثلاث انتصارات وثلاث تعادلات.

أما التصفيات كأس العالم بقدر استطاع البدري الفوز على منتخب أنجولا، بهدف دون رد، لكن تعادله مع منتخب الجابون وسوء الأداء أشعل موجه من الغضب في الشارع الرياضي المصري، للمطالبة بالإطاحة بالبدري.

تعيين البرتغالي كارلوس كيروش

بدأ كارلوس كيروش رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديًّا، يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، سجلهما المهاجم محمد شريف.

وفشل كارلوس كيروش في تحقيق الهدف الأساسي له مع المنتخب الوطني، وهو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعدما خسر أمام السنغال في لقاء الإياب بركلات الترجيح ليمنح بطاقة التأهل لمنتخب أسود التيرانجا، عقب تبادل الفريقان الفوز بهدف نظيف ذهابا وإيابا.

كما فشل أيضًا في حصد لقب أفريقيا الذي خطفه منه منتخب السنغال وخسر نهائي أمم أفريقيا بالكاميرون أمام السنغال بركلات الترجيح، قبل مواصل الإخفاق والفشل في التأهل لكأس العالم بالهزيمة من أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وكان كيروش يتقاضى مع منتخب مصر 70 ألف يورو ويتحمل اتحاد الكرة الضرائب كما يحصل مساعدوه على 25 ألف يورو أي إن عقد كيروش وجهازه يكلف ما يقرب من 160 ألف يورو بالضرائب.

تعيين إيهاب جلال وفضيحة الإقالة في

قاد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر «الفراعنة» 3 مواجهات فقط، فاز في لقاء، وخسر في اثنين، سجل هدفين، وتلقت شباكه 6 أهداف.

وتسبب التعاقد مع جلال في حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة الاتحاد، خاصة بين رئيسه جمال علام وعضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات بعد إصرارهما على التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وبعد حالة من الغضب أعلن اتحاد الكرة المصري عن إقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر ليكتب نهاية هي الأسرع لأي مدرب للفراعنة عبر تاريخ الكرة المصرية.