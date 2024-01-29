لا يهمني.. الركراكي يتحدث عن خروج مصر المبكر وموقعة جنوب أفريقيا في كان 2023

علق وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، على خروج منتخب مصر المبكر من كأس أمم أفريقيا، بعدما ودعت عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال الركراكي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقاؤنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو “.

وأضاف:” ما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا أفكر في تلك القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب، الحقيقة هي أن الأمر صعب بالنسبة لمنتخبات شمال إفريقيا في هذه النسخة. لقد تم إقصاؤهم جميعا باستثناء موريتانيا ونحن. وهذا يعني أن ما نقوم به جيد إلى الآن”.

وتابع الركراكي:” مشوار سفيان بوفال في أمم إفريقيا انتهى، ما لم تكن هناك معجزة، بسبب إصابته العضلية، موقف حكيم زياش سنحاول معه حتى آخر لحظة ليلعب، سنقلل من احترام منتخب جنوب إفريقيا إن قلنا أننا لن نغامر وسنحتفظ بزياش لربع النهائي”.

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وواصل:” نصير مزراوي الحمد لله يستطيع اللعب، لا استطيع القول هل سيكون أساسيا أم يجلس على مقاعد البدلاء، لكن بصفة عامة اللاعب مستعد، أود أن أشكر محمد الشيبي الذي كان رائعا في أول مباراتين، ويحيى عطية الله كذلك في المباراة الثالثة. الأهم هو أن نصير جاهز، وكل ما خططنا له مع الطاقم الطبي نجح”.

وعن موقعة جنوب أفريقيا:” نحترم منتخب جنوب إفريقيا، لأنه المنتخب الوحيد الذي فاز علينا بعد المونديال، لسنا المرشح المفضل للتأهل بعدما رأينا المفاجآت التي تحدث في هذه النسخة”.