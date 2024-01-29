شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد التأهل لربع نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.

وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وتقام منافسات ربع نهائي البطولة يومي 31 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل على ملاعب الفرق المتصدرة للمجموعات.



وستكون مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة على النحو التالي:

- الاتحاد السكندري ضد إنبي، سيراميكا أمام سموحة، المصري البورسعيدي مع بيراميدز، وأخيرا طلائع الجيش ضد الجونة.