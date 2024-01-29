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منتخب اليد يزور ”الخليج 365” للاحتفال بالتتويج الأفريقى والتأهل للأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - زار منتخب مصر لكرة اليد ”الخليج 365” ظهر اليوم الإثنين بعد إنجاز التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

 

علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تستقبل المنتخب
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تستقبل المنتخب

 

وحضر إلى الخليج 365 كل من: محمد الأمين رئيس اتحاد اليد والإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب فضلا عن اللاعبين أحمد عادل هداف البطولة وعبد الرحمن فيصل ونور أبو زيد مدير المنتخب. 

 

علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ترحب بـالأمين
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ترحب بـالأمين

 

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، منتخب كرة اليد، وقدمت لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف المصرية في المحافل القارية والدولية.

 

منتخب اليد داخل صالة تحرير الخليج 365
منتخب اليد داخل صالة تحرير الخليج 365

 

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه  من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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