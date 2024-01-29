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بعد تصريحات توخيل المثيرة.. بايرن ميونخ يرد على أنباء رحيل مدربه لـ برشلونة

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توماس توخيل - بايرن ميونيخ

توماس توخيل - بايرن ميونيخ

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني، بيانًا رسميًا مساء اليوم الاثنين، لتوضيح تصريحات مدربه توماس توخيل بشأن رغبته في تدريب الإسباني.

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي:” سأل المشجعون مدربنا الرئيسي توماس توخيل، يوم الأحد كجزء من زيارة نادي المعجبين عن مسيرته التدريبية وتجاربه السابقة في الخارج “.

وأضاف العملاق البافاري:” في باريس سان جيرمان وتشيلسي، ومن الطبيعي أن يقدم معلومات حول هذا الأمر أثناء المناقشة. كما أجاب على الأسئلة العامة من المشجعين حول إسبانيا كدولة كروية”.

وواصل بايرن ميونخ عن تصريحات توخيل:” ولم يتحدث مطلقًا عن تشافي هيرنانديز وخليفته، كما زُعم كذبًا بعد ذلك. لن نقبل بعد الآن مثل هذه التصريحات غير الواقعية الموجهة ضد مدربنا، والتي تأتي دائمًا من نفس المصدر”.

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ومن جانبه، قال توخيل عندما سُئل عن إمكانية التدريب في إسبانيا، قال: “سيكون خيارًا بالتأكيد للمستقبل، العمل خارج ألمانيا عامل جذب دائم بالنسبة لي”.

وأتم تصريحاته: “إسبانيا تمتلك دوري استثنائي دائمًا”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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