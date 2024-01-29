شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقيد عبد الرحيم دغموم في قائمة الفريق بعد رحيل الجلاصي وإعارة إيتوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مسئولو النادي المصري، على إعادة قيد الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، بقائمة النادي البورسعيدي خلال ساعات، وذلك بعدما تم استبعاده من القائمة في بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأنهى رحيل التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب المصري، أزمة الأجانب في الفريق البورسعيدي، بعد توقيعه على عقود انتقاله إلى أهلي بني غازي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالإضافة إلى إعارة الكاميروني فرانك ايتوجا إلى الجونة.

وكان النادي المصري يضم فى قائمته الحالية 5 أجانب وهم: النيجيري إيزي إيميكا، الجزائري غيلاس قناوي، الغاني ليستويل أمانكونا، الكاميروني فرانك إيتوجا، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وبعد خروج إلياس الجلاصي وفرانك ايتوجا من القائمة سيتمكن النادي المصري من إعادة قيد الجزائري عبد الرحيم دغموم في قائمة الفريق، دون الحاجة إلى الاستغناء عن لاعب أحنبي.

وقرر النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل.