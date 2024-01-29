شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أفريقيا تكشف مشروع فيتوريا الوهمي وبناء جيل جديد لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تصريحات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عقب تعاقد اتحاد الكرة معه، بأنه يريد بناء جيل قوي يكون هدفه الأبرز المشاركة في كأس العالم 2026، وأنه سيعمل علي انتقاء المميزين من اللاعبين الشباب المحترفين في أوروبا مثل صلاح باشا لاعب أودينيزي، وربما نرى المنتخب المصري بحلته الجديدة لأول مرة مطعما باللاعبين الشباب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، إلا أن بطولة افريقيا 2023 أكدت أن فيتوريا صاحب مشروع وهمي.

منتخب مصر في بطولة أفريقيا، كان الأكبر سنًا من حيث معدل الأعمار وفقًا لموقع "sportsworldghana"، في أمم أفريقيا، وهو ما ينفي تصريحات فيتوريا بعد التعاقد معه ويكشف عن المشروع الوهمي الذي أطلقه المدرب البرتغالي في بداية تعاقده مع اتحاد الكرة، وعلي عكس معظم المنتخبات لا يوجد في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أفريقيا لاعب أصغر من 23 عاما، ما أدي إلى ظهور منتخب مصر عجوزا في كأس الأمم.

الخروج المهين للمنتخب المصرى يتحملها الخواجة فيتوريا صاحب المشروع الوهمي ومن قبله اتحاد الكرة الذى تعاقد معه، فالخواجة البرتغالى مدرب محدود الإمكانيات، كشفته بطولة الأمم الأفريقية، واتضح أنه مهزوز قليل الحيلة عندما يواجه فرقا تلعب كرة حقيقية.