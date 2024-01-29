مباراة منتخب السنغال وكوت ديفوار.. تغطية مباريات دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام اليوم الإثنين مبارتي دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية، حيث يواجه منتخب السنغال نظيره كوت ديفوار في العاشرة مساء، وذلك بعد مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في السابعة مساء.

وحرصا على موافاتكم بتغطية كاملة لمباريات اليوم، ننشر الأخبار والإحصائيات والنتائج ومتابعة دقيقة بدقيقة.. ويمكن متابعة التغطية كاملة من خلال الروابط التالية:

"احنا زي الأرجنتين والبرازيل".. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن عقد فيتوريا: كارثي

فجر أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، مفاجأة بشأن عقد البرتغالي روي فيتوريا، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل المطالب برحيله في الوقت الحالي من تديب المنتخب. اضغط للتفاصيل

"بلاش تعمل كدا مع المصريين".. فضل يوجه رسالة نارية لـ وكيل محمد صلاح

وجه محمد فضل رسالة قوية للكولومبي رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح، بسبب استفزازاته للجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اضغط للتفاصيل

"خايفين من الأهلي وعاوزين يشيلوا صلاح الليلة".. هجوم قوي من رضا عبد العال على اتحاد الكرة

هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم بشدة، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا على يد منتخب الكونغو من دور الـ16. اضغط للتفاصيل

شوبير يهتف على الهواء ضد اتحاد الكرة: "ماتسمعونا حسكم.. أيه اللي حصل عندكم".

وجه الإعلامي أحمد شوبير، هجم قوي على الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16. اضغط للتفاصيل

"صلاح حسمها قبل خروج منتخب مصر".. ماذا قال الملك المصري حول مصير فيتوريا؟

ودع المنتخب الوطني المصري، بطولة كأس الأمم الأفريقية، من الدور الـ16، عقب الخسارة أمس من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1\1. اضغط للتفاصيل

"صلاح ضيع شخصيتنا ومحصلتش في تاريخنا".. ميدو يفتح النار بعد خروج منتخب مصر

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على خسارة المنتخب الوطني أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. اضغط للتفاصيل

"بند من طرف واحد مثير للجدل".. مفاجأة في عقد فيتوريا مع منتخب مصر

ودع المنتخب الوطني المصري كأس الأمم الأفريقية أمس الأحد، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي. اضغط للتفاصيل

الركراكي: "نلعب من أجل المغرب ولا أفكر في قضية اللعب من أجل راية العرب"

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"إقالة 3".. ماذا قدم المديرون الفنيون الوطنيون في كأس الأمم الإفريقية 2023 حتى الآن؟

تختتم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، غدا الثلاثاء 30 يناير، وشهد ثمن النهائي توديع المنتخبات التالية حتى الآن، ناميبيا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من 26 إلى 37".. متوسط أعمار لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 34 لعام 2023، مساء أمس، بالهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في دور الـ16، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين في النسخة الحالية من 24 عاما حتى 35 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أهدرتها في المران".. حارس الكونغو يكشف كواليس التدريب على ركلات الترجيح

كشف ليونيل مباسي حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، كواليس تدريبه على ركلات الترجيح قبل مباراة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه".. ممدوح عباس يعلق على أداء منتخب مصر ضد الكونغو

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة أمس ضد الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء التاسعة ضد الكونغو الديمقراطية؟

كشف قناة "بي إن سبورتس" القطرية، سبب تسديد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ركلة الجزاء الأخيرة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء أمس، مشيرة إلى أن مهند لاشين لاعب وسط مصر رفض تسديد ركلة الجزاء التاسعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الزجاجة المثيرة.. قدم ليس زاوية".. حقيقة الصورة المتداولة لأبو جبل

وصلت مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، إلى ركلات الترجيح، وظهر محمد أبو جبل مع زجاجة مياه، سجل عليها تفاصيل تسديد لاعبي منتخب الكونغو بأرقامهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ياريت كانوا كتبوها له بالعربي".. تعليق الجماهير على أداء أبو جبل في ركلات الترجيح

أصبحت زجاجة أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر أساسية خلال ركلات الترجيح في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ أنه للمرة الثانية على التوالي استخدم أبو جبل زجاجة مياه كتب عليها معلومات عن مسددي ركلات الترجيح في المنتخب الخصم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"من كوت ديفوار إلى البرتغال".. المحمدي ينتقد روي فيتوريا بعد توديع كأس الأمم

انتقد أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وأستون فيلا السابق، المدير الفني الحالي للمنتخب روي فيتوريا، عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مهزلة جديدة".. ميدو يعلق على مفاوضات الأهلي مع محمد أبو جبل

علق أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد أبو جبل حارس المنتخب الحالي، خلال وجوده مع منتخب مصر في كوت ديفوار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.