قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية.. تاريخ مواجهات الكونغو الديمقراطية وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لملاقاة نظيره منتخب غينيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023، يوم 2 نوفمبر القادم، على ملعب " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد تمكن من إقصاء المنتخب المصري من دور ال 16، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، فيما تمكن منتخب غينيا من تحقيق الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون مقابل.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في مباراتين من قبل، تمكن المنتخب الغيني من تحقيق الفوز في المباراتين.

و تواجها المنتخبين معاً في مباراتين بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، الأولى كانت في نوفمبر 2018، وانتهت بفوز منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف واحد، والثانية كانت في نوفمبر 2017، وحقق المنتخب الغيني الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو المنتخب الغيني خمسة أهداف في مرمى منتخب الرأس الأخضر، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا، حيث لم يسبق أن تواجها معاً في البطولة من قبل.