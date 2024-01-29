منشطات: إيقاف المتزحلقة الروسية كاميلا فالييفا أربع سنوات

الرياص - اسماء السيد - لوزان (سويسرا): أوقفت المتزحلقة الروسية على الجليد كاميلا فالييفا التي أثارت جدلاً خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي، لتناولها المنشطات في فترة سابقة، أربع سنوات بدءاً من 25 كانون الأول (ديسمبر) 2021، بحسب ما أعلنت الإثنين محكمة التحكيم الرياضي (تاس).

وأضافت المحكمة ان الموهبة البالغة 17 عاماً والتي لم توقفها وكالة مكافحة المنشطات الروسية في بادئ الأمر بداعي انها "لم ترتكب أي خطأ أو إهمال"، أقصيت باثر رجعي عن كامل تلك الفترة.

ويمكن لفالييفا الطعن لدى المحكمة الفدرالية السويسرية في مهلة 30 يوماً ولأسباب قانونية محدودة.

وكانت الوكالة الروسية (روسادا) عادت في شباط (فبراير) 2023 عن قرارها السابق بتبرئة فالييفا وطالبت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بمعاقبتها، وذلك بعدما أعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن عزمها اللجوء الى محكمة التحكيم.

وكُشِفَ النقاب عن سقوط فالييفا في اختبار المنشطات خلال أولمبياد بكين الشتوي، من دون أن يمنعها ذلك من المشاركة.

وعلمت فالييفا بعد قيادتها روسيا لذهبية التزحلق على الجليد للفرق، أن فحصاً للمنشطات خضعت له في 25 كانون الاول (ديسمبر) 2021 جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء "تريميتازيدين" وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من وادا. كما تساعد المادة في تدفق الدمّ والتحمّل.

وحكمت كاس في حينها لصالح الروسية وسمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً "لا يمكن إصلاحه".

واستشهدت المحكمة انذاك بـ"ظروف استثنائية"، بما في ذلك وضع فالييفا كـ"شخص محمي"، وبعبارة أخرى أنها قاصر. لكن ذلك لا يعني تبرئتها نهائياً من تهمة التنشط.