اخبار الرياضه

المنتخب القطري إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا بعد الفوز على فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز، على حساب نظيره المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

ونجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز على حساب منتخب فلسطين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

تمكن لاعب المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ، من إحراز الهدف الاول لمنتخب بلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ونجح لاعب المنتخب القطري حسن الهيدوس، من تعديل النتيجة لصالح " العنابي"، في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أكرم عفيف من إضافة الهدف الثاني لصالح منتخب قطر.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب القطري من حجز مقعداً، في الدور ربع النهائي من البطولة، ليلاقي الفائز من مباراة أوزبكستان وتايلاند.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا