المنتخب القطري إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم آسيا بعد الفوز على فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز، على حساب نظيره المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

ونجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز على حساب منتخب فلسطين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

تمكن لاعب المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ، من إحراز الهدف الاول لمنتخب بلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ونجح لاعب المنتخب القطري حسن الهيدوس، من تعديل النتيجة لصالح " العنابي"، في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أكرم عفيف من إضافة الهدف الثاني لصالح منتخب قطر.

وبهذا الفوز تمكن المنتخب القطري من حجز مقعداً، في الدور ربع النهائي من البطولة، ليلاقي الفائز من مباراة أوزبكستان وتايلاند.