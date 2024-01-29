منتخب الرأس الأخضر إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على موريتانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب الرأس الأخضر من الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب موريتانيا، بنتيجة هدف واحد دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بالبطولة.

وشهدت الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، تعرض لاعب المنتخب الموريتاني عماري جاساما للإصابة، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول.

وتحصل منتخب الرأس الأخضر في الحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، نجح اللاعب مينديز في ترجمتها إلى الهدف الأول لصالح منتخب بلاده.

وبهذا الهدف، يكون قد ساهم ريان مينديز، بثلاثة أهداف مع منتخب "كاب فيردي"، خلال 4 مباريات، حيث سجل هدفين وصنع هدف.

وبعد هذا الفوز يلتقي منتخب الرأس الأخضر، مع الفائز من المباراة الأخرى بدور ال 16، والتي تجمع بين السنغال وكوت ديفوار، وستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.