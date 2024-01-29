شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يشارك فى دورة ودية دولية بفرنسا استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، عن الموافقة على مشاركة منتخب الرجال فى دورة ودية دولية بفرنسا شهر مارس المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وقال الأمين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه الدورة احتكاك قوى للفراعنة نظرا لمشاركة منتخبات كبيرة فى هذه النسخة.

توج منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.