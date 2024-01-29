شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وعلى ماهر وحسين الشحات يحضرون عزاء العامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية، على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي.

وشهد العزاء تواجد كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعلي ماهر المدير الفني للمصري وزكريا ناصف وشادي محمد وعلاء ميهوب ومحمد فضل نجوم الأهلي السابقين، وخالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وحسين الشحات لاعب الأهلي.

كما حضر العزاء، الفنان أحمد رزق والفنان سليمان عيد والصقر أحمد حسن ووليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالأهلي وحسام عاشور قائد الأهلي السابق وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، وعبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش.

وتحدث كثيرون عن "بديل" العامري فاروق في مجلس الإدارة وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لاختيار بديله، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

الأهلي سيقوم أولاً بتكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس، يأتي في مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي، وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي، حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 أجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث إن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول في النادي، والثاني لرئيس النادي وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم إسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق الأهلي القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

وفي الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما في حالة رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالي الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم باستقالته من أمانة لصندوق ووقتها ستُجرى انتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما في العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.