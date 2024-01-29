بخطأ دفاعي.. الرأس الأخضر ينهي الحلم الموريتاني في أمم أفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - ودع منتخب موريتانيا منافسات كأس أمم أفريقيا بعد خسارته امام الرأس الأخضر 1-0، مساء اليوم الإثنين، لحساب الدور ثمن النهائي.

غلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، وسيطر منتخب الرأس الأخضر على وسط الملعب.

كان منتخب موريتانيا أول من بادر بالهجوم بعد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 14 سددها محسن بدة بجوار القائم.

استمرت السيطرة الميدانية للرأس الأخضر، وحاول اختراق دفاعات موريتانيا عن طريق الكرات البينية، إلا أن التمركز الدفاعي حال دون خلق أي فرص على مرمى الحارس نياس، لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الرأس الأخضر الشوط الثاني بضغط هجومي، وكاد مينديز أن يفتتح التسجيل بعد دقيقة واحدة لولا التصدي المميز من الحارس الموريتاني، ثم فرصة أخرى من لاعب الوسط دوارتي.

وفي الدقيقة 57 أهدر أبوبكاري كويتا فرصة خطيرة بعد تسديدة رائعة لركلة حرة مباشرة علت العارضة بقليل، ثم أضاع سليمان إن فرصة محققة من انفراد كامل في الدقيقة 59، بعدما سدد بقوة فوق العارضة.

هدأت المباراة نسبيا في الربع ساعة الثاني من عمر الشوط، مع تراجع المنتخب الموريتاني.

وكاد رايان مينديز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 80 بضربة رأس.

ومن خطأ دفاعي لياسين الولي نجح منتخب الرأس الأخضر في الحصول على ركلة جزاء أحرز منها القائد رايان مينديز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.

حاول منتخب موريتانيا العودة في الدقائق القليلة المتبقية دون جدوى، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا تأهل الرأس الأخضر إلى ربع النهائي.

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