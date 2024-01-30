"إهداء لغزة والقدس".. الاتحاد الفلسطيني يعلق على خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا، بعد الخسارة من قطر بنتيجة 2-1 في دور الـ16.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني عبر منصة "فيس بوك": "نهاية المشوار لكنها ليست نهاية الحلم، هي بداية أمل جديد وطموح أكبر، أيها الفدائيون شكرا لكم على هذه الرحلة الجميلة".

وأضاف: "هذا الإنجاز إهداء لغزة والقدس والضفة، للداخل المحتل والشتات ولكل شعبنا الأبي، لأطفال غزة ونسائها ورجالها، لكم منا ألف سلام".

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