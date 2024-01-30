شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. مودرن فيوتشر يوافق على إعارة السعيد لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مسئول بنادي مودرن فيوتشر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن موافقة النادي على إعارة عمر السعيد لاعب الفريق إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان الخليج 365 قد أكد في وقت سابق، اقتراب عمر السعيد مهاجم مودرن فيوتشر من الانتقال إلى الطلائع.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو مودرن فيوتشر، بين عدة مدن لاستضافة معسكر إعداد الفريق في المرحلة المقبلة، حيث كان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن قد طلب إقامة معسكر مغلق للاعبين استعداداً لاستئناف المباريات.

ويفاضل مسئولو مودرن فيوتشر بين الإسكندرية وعدة مدن أخرى لاستضافة معسكر الفريق، الذي من المقرر أن يتخلله مباريات ودية لتجهيز اللاعبين.

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس و طوسون دعبس قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.