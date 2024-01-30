شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على فسخ عقد محمود الشبراوى بعد تنازله عن مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على طلب محمود الشبراوي لاعب الدراويش بالتنازل عن مستحقاته والرحيل عن الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وخرج محمود الشبراوي من حسابات الجهاز الفنى للدراويش بقيادة إيهاب جلال في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم التوفيق الذي لازم اللاعب في الفترة الأخيرة، ليتفق على الرحيل بالتراضى والحصول على الاستغناء الخاص به مقابل التنازل عن مستحقات الموسم الماضي والحالي.

ونشر الشبراوي عبر حسابه الشخصي صورة للاعبي الإسماعيلي معلقا عليها: كل التوفيق للنادي الإسماعيلي في اللي جاي".

وكان مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، وافق على العرض المُقدم من نادى روستوف الروسى للتعاقد مع إياد العسقلانى مدافع الدراويش في الانتقالات الشتوية الحالية.



الاسماعيلي

واستقر مجلس الإسماعيلى، على الموافقة على بيع اللاعب مقابل مليون دولار مع وجود بند في عقد اللاعب يمنح الإسماعيلى 30% من بيعه مستقبلا، وهو العرض الذى يراه مجلس الدراويش مناسبا لصاحب الـ21 عاما.

وينتظر مجلس الإسماعيلى تحويل المبلغ من أجل استغلاله في حل الأزمات المالية لدى النادى وتسديد المستحقات لمحاولة فتح القيد وضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى آخر أيام الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الإسماعيلى ودع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة من نادى إنبى وسيراميكا والداخلية ليحتل المركز الأخير بدون نقاط ليودع البطولة.