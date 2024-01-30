شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 29 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 29 / 1 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعاقد الفريق الأبيض مع محمد عاطف مهاجم طنطا، الزمالك يعقد جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق لتجديد تعاقده.

الزمالك يستهدف التعاقد مع محمود ممدوح هداف حرس الحدود

يستهدف مسئولو نادى الزمالك، التعاقد مع محمود ممدوح هداف فريق حرس الحدود، الذى يشارك فى دورى المحترفين، حيث نال اللاعب اعجاب فريق "سكاوتنج" الزمالك، الذي يقوم بمتابعة العديد من اللاعبين لاختيار أفضلهم.

بعثة الزمالك تغادر دبى فى طريق العودة إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار دبي في طريقها عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

الزمالك يضم محمد عاطف من طنطا.. رسميا

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، عن موافقتها على انتقال ولاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رسميا.. فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الزمالك

رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد .

الزمالك يطمئن على أحمد فتوح بعد إصابته مع المنتخب فى أمم أفريقيا

حرص الجهاز الطبي بنادى الزمالك على الإطمئنان على أحمد فتوح لاعب الفريق، بعد إصابته خلال المشاركة مع منتخب مصر في مباراته بدور الـ 16 بأمم أفريقيا ، أمام الكونغو الديمقراطية

فحوصات طبية للونش بعد عودة الزمالك من الإمارات

يخضع محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك إلى فحوصات طبية بعد عودة الفريق من الإمارات و المقرر لها مساء اليوم، بعد التتويج ببطولة كأس التحدى بدبى.

الزمالك يعقد جلسة مع محمد عواد لتجديد عقده مع الفريق

تشهد الساعات القليلة المقبلة عقد جلسة بين مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، لتجديد عقده مع الفريق الأبيض خاصة وان عقده ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى نادى بداية من الانتقالات الشتوية.