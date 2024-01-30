أمم أفريقيا.. ركلات الترجيح تحسم موقع كوتديفوار والسنغال في ثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أمم أفريقيا..

إنتهت أحداث الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة كوتديفوار والسنغال بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

الشوط الأول

بدأ المنتخب السنغالي المباراة بقوة ونجح في خطف هدف مبكر منذ الدقيقة الثالثة عن طريق نجمه حبيب ديالو.

تسبب الهدف المبكر في إرتباك واضح بصفوف المنتخب الإيفواري ليفرض اسود السنغال سيطرتهم على اللقاء.

بمرور الوقت تحسن أداء منتخب كوتديفوار وحاول إعادة تنظيم صفوف وبدء رحلة البحث عن هدف التعديل.

حاول المنتخب الإيفواري من خلال انطلاقات سيكو فوفانا من الخلف مباغتة الدفاع السنغالي في أكثر من محاولة الا أنها مرت دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس ميندي لتنته أحداث الشط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

بدأ كوتديفوار الشوط الثاني بشكل مغاير وإندفع في الهجوم بقوة بحثاً عن تعديل النتيجة مبكراً.

على الجانب الآخر تراجع المنتخب السنغالي لوسط ملعبه تاركاً الإستحواذ لاصحاب الأرض إنتظاراص لشن هجمات معاكسة سريع لحسم نتيجة اللقاء.

وشكلت الهجمات الإيفوارية خطورة كبيرة خاصة من الجانب الأيمن الا أن الدفاع السنغالي وحارس مرماه نجحا في التصدي لهذه المحاولات.

وطالب اسماعيلا سار نجم السنغال بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة خطيرة توغل بها داخل منطقة الجزاء الا أن الحكم اشار بإستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 85 يحصل منتخب كوتديفوار على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار سجل منها كيسيه هدف التعادل لتشتعل أجواء اللقاء.

حاول المنتخب الإيفواري خطف هدف التقدم في الدقائق المتبقية دون جدوى لتنتهي أحداث الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء للأوقات الإضافية.

الأشواط الإضافية

تقاسم المنتخبان الايفواري والسنغالي الشوط الإضافي الأول، حيث بدأ اصحاب الأرض بالسيطرة والاستحواذ ف وسط الملعب.

وشن كوتديفوار عدة جمات خطيرة كان أبرزها التسديدة التي أطلقها اورييه في الدقيقة 101الا أنها مرت بجوار القائم الأيمن السنغالي بغرابة.

إستعاد منتخب السنغال عافيته في الدقائق المتبقية وكاد عبده ديالو أن يتقدم مجدداً الا ان تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة الأخيرة تصدى الحارس الإيفواري لإنفراد محقق لساديو ماني.

وجاءت حداث الشوط الإضافي الثاني أكثر إثارة حيث تبادل المنتخبان اهدار الفرص الخطيرة.

وتألق ميندي لإبعاد فرصة محققة من أمام الخطير هالر، بينما نجح الدفاع الإيفواري في إنقاذ اكثر من كرة خطيرة لكوتديفوار.

إستمرت المحالات بين الجانبين حتى أطلق الحكم صافرة النهاية ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة.