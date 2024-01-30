أمم أفريقيا.. علاء نبيل: روي فيتوريا فقير فنياً ويجب أن يرحل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فقير فنياً ويجب أن يرحل في أسرع وقت ممكن.



وقال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن استمرار البرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب بعد أمم إفريقيا كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عليها ".



وتابع نبيل: "روي فيتوريا يتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وكان من السهل التأهل إلى الأدوار النهائية ".