خالد قمر: توقعت سيناريو ما قدمه المنتخب في أمم إفريقيا.. وشيكابالا يعود بالزمن

ياسر رشاد - القاهرة - عبر برنامج زمالكاوي

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 12:53 ص 1/30/2024 12:53:25 AM

أكد خالد قمر نجم الزمالك السابق أنه توقع سيناريو مشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.. والاختيارات كانت غير منطقية وأن اختيارات فيتوريا كان بها عناصر تعاني من الإصابات قبل بطولة كأس الأمم كما أن محمد صلاح لا غنى عنه في منتخب مصر مشيرا أننا كلنا نتعلم من محمد صلاح ووجوده يمثل دفعة فنية كبيرة لمنتخب مصر وأن المنتخب أفتقد الأداء الفني المتميز في السنوات الأخيرة.

وأضاف فوز أن فوز الزمالك بكأس دبي كان الشيء الإيجابي الوحيد ليلة أمس مشددا أنه ليس مرتبطا بنادٍ في الفترة الحالية وأدرس كل الاحتمالات وسجلت 76 هدفا في مسيرتي الكروية .. وراضي عن مشواري مع الكرة.

وأشار إلى أن الزمالك قدم أداء متميز أمام أهلي جدة .. وطالما شيكابالا متواجد في الملعب أكون مطمئنا.

شيكابالا وجوده يصنع الفارق في الملعب لصالح الزمالك ومعتمد جمال يقدم نتائج طيبة مع الزمالك وشيكابالا يعود بالزمن وكأنه 25 عاما.