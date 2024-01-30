أبرزها لقاء القمة.. مواجهات نارية في الدوري المصري بعد أمم أفريقيا

تترقب الجماهير المصرية عودة منافسات الدوري المصري عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث سيتصدرها لقاء القمة بين الاهلي والزمالك.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباريات الدوري المصري المنتظرة عقب نهاية منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات أمم أفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل، حيث ودع منتخب مصر البطولة أمام الكونغو الديمقراطية.

موعد مباريات الدوري المصري عقب أمم أفريقيا

وستكون أول مباراة في بطولة الدوري المصري عقب نهاية أمم إفريقيا، بين الجونة والمصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء 13 فبراير، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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ثم يلعب سموحة ضد البنك الاهلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد يوم 14 فبراير، العديد من المباريات، في مقدمتها المقاولون العرب ضد إنبي، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ويلتقي الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش، في الرابعة عصراً، ثم يواجه نادي زد نظيره بيراميدز، في السابعة مساءً.

وفي مواجهة قوية، يلعب الزمالك ضد النادي الاهلي في قمة بطولة الدوري المصري، يوم 15 فبراير المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.