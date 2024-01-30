أول لقاء بين الخطيب وحسين لبيب في عزاء العامري فاروق

قام وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتقديم واجب العزاء لـ محمود الخطيب رئيس الاهلي في وفاة نائبه العامري فاروق

قام وفد من نادي الزمالك بتقديم واجب العزاء في العامري فاروق بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس مساء اليوم الإثنين.

ويعد هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع بين محمود الخطيب وحسين لبيب منذ تولي الأخير رئاسة نادي الزمالك.

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وتكون وفد الزمالك من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والكابتن هشام نصر، نائب الرئيس والكابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك و أحمد سالم المتحدث الرسمي.

وكان لبيب قد أكد على تنظيم زيارة إلى النادي الاهلي كمبادرة لنبذ التعصب بين الفريقين.