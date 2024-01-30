مباراة السنغال وكوت ديفوار تذهب إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في الوقت الأصلي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب السنغال ضد كوت ديفوار بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وسجل حبيب ديالو هدف تقدم السنغال في الدقيقة 4، وأدرك كيسي التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 86.

وبهذا التعادل، يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية (شوطين، كل شوط 15 دقيقة)، وفي حال استمرت النتيجة بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية.

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