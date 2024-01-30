المغرب مع جنوب أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم الثلاثاء مباريات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام مباراتين، حيث يواجه منتخب مالي نظيره بوركينا فاسو، بينما يلتقي المغرب لحفظ ماء وجه العرب نظيره جنوب أفريقيا.

ينشر موقع الخليج 365 موعد مواجهتي دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة.

مالي تواجه بوركينا فاسو

في أولى المباريات يلتقي منتخب مالي مع نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور ال16 وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

المغرب مع جنوب أفريقيا

وفي المباراة الثانية يواجه منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو العرب الوحيد المتواجد في البطولة حتى الآن، بعد خروج منتخب مصر وموريتانيا ومن قبل منتخب تونس الذي ودع من دور المجموعات.

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