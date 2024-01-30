شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الكرة المصرية تحتاج إعادة هيكلة.. والخروج من أمم أفريقيا كان متوقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن منتخب الفراعنة قد أسوأ أداء في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد الخروج المهين من البطولة.

وقال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أن خروج منتخب مصر من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية كان أمرا متوقعا من قبل المشاركة في البطولة".

وأضاف: "الكرة المصرية تحتاج إعادة هيكلة بعد المستوى السيئ الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".