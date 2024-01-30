شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الكرة المصرية تحتاج إعادة هيكلة.. والخروج من أمم أفريقيا كان متوقعا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن منتخب الفراعنة قد أسوأ أداء في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد الخروج المهين من البطولة.
وقال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أن خروج منتخب مصر من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية كان أمرا متوقعا من قبل المشاركة في البطولة".
وأضاف: "الكرة المصرية تحتاج إعادة هيكلة بعد المستوى السيئ الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".
وتابع: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فقير فنياً ويجب أن يرحل في أسرع وقت ممكن، ومن وجهة نظري أن استمرار فيتوريا مع المنتخب بعد أمم أفريقيا كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عليها ".
واختتم علاء نبيل تصريحاته قائلا: "روي فيتوريا يتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وكان من السهل التأهل إلى الأدوار النهائية".
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