شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: فيتوريا ضعيف الشخصية ومشروعه وهم.. واتحاد الكرة طفش كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، منذ نجاحه من اليوم الأول حاول تطفيش جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق، من المنتخب الوطني.

وقال السيد، خلال تصريحات تلفزيونية: "هدف المجلس كان هو رحيل الجهاز الفني، خاصةً أن أحمد مجاهد الرئيس السابق، هو من أتى به ولكن مجلس جمال علام حاول تسريب بعض المعلومات لوسائل الإعلام عن وجود أزمات في الجهاز الفني وهذا لم يكن صحيحا، لدرجة أن كيروش دخل في حالة غضب وأكدت له أنها أساليب معروفة، وجلسة التجديد التي ظهرت للإعلام كانت جلسة تطفيش وليس تجديد الثقة، وهو ما فهمه كيروش ورحل من الجلسة بعد ربع ساعة تقريبًا".

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، منذ نجاحه من اليوم الأول حاول تطفيش جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق، من المنتخب الوطني، و"هدف المجلس كان هو رحيل الجهاز الفني خاصةً أن أحمد مجاهد الرئيس السابق، هو من أتى به".

وتابع: "مجلس جمال علام حاول تسريب بعض المعلومات لوسائل الإعلام عن وجود أزمات في الجهاز الفني وهو لم يكن صحيح، لدرجة أن كيروش دخل في حالة غضب وأكدت له أنها أساليب معروفة، وجلسة التجديد التي ظهرت للإعلام كانت جلسة تطفيش وليس تجديد الثقة، وهو ما فهمه كيروش ورحل من الجلسة بعد ربع ساعة تقريبًا".

شدد على أن جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لم يحصل على مستحقاته المتأخرة حتى الآن، وتواصلت مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ أشهر في بعض المناسبات من أجل تحصيل تلك المستحقات".