شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: اتحاد الكرة ملزم بسداد 750 ألف يورو لفيتوريا لفسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، تفاصيل عقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع اتحاد الكرة، وذلك عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فايق، عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت 2: اتحاد الكرة في مأزق الآن بسبب عقد فيتوريا؛ لأنه يتضمن شرطا جزائيا لـ3 أشهر، وفيتوريا يتقاضى في الشهر الواحد 250 ألف يورو، بواقع 180 ألف يورو لفيتوريا، و70 ألف يورو لمساعديه.

وأضاف فايق: يجب أن يتم حسم فسخ التعاقد بالتراضي؛ لأن أي طريقة غير التراضي سنضطر لدفع المبلغ كاملاً.

وودع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، من دور الـ16 للبطولة عقب الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية الديمقراطية 7-8، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل بنتيجة1-1.