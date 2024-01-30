شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع فرص غيلاس قناوى عن اللحاق بالمصرى أمام بيراميدز فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تراجعت فرص مشاركة الجزائري غيلاس قناوي، صانع ألعاب النادي المصري، مع الفريق البورسعيدي، خلال مواجهة بيراميدز في ربع نهائي كأس الرابطة، وذلك في ظل تواجد اللاعب بالجزائر في الوقت الحالي لإنهاء أوراق الخدمة العسكرية.

وكان الجهاز الفني للمصري قد تواصل مع اللاعب مؤخراً، وأكد غيلاس أنه سيعود إلى القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد إنهاء أوراق الخدمة العسكرية، وهو ما يقربه من الغياب عن الفريق في مواجهة بيراميدز.

وقرر النادي المصري صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.

وتقام منافسات ربع نهائي البطولة يومي 31 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل على ملاعب الفرق المتصدرة للمجموعات.

وستكون مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة على النحو التالي:

- الاتحاد السكندري ضد إنبي، سيراميكا أمام سموحة، المصري البورسعيدي مع بيراميدز، وأخيرا طلائع الجيش ضد الجونة.