شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: فيتوريا لم يضف شيئا لمنتخب مصر.. وأعضاء اتحاد الكرة بدون كفاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل نجم الأهلي سابقا، أن الجميع تجنب من البداية انتقاد اختيار روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر أو اختيار أعضاء جهازه المعاون، وكذلك اختياراته لقائمة الفراعنة المشاركة في أمم أفريقيا.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات لبرنامج كان 2023 على قناة أون تايم سبورتس: "وهناك تساؤلات كثيرة على اختيارات قائمة منتخب مصر التي شاركت في أمم أفريقيا والتي شهدت ضم لاعبين مصابين مثل أحمد الشناوي ولاعبين غير جاهزين، مثل أحمد فتوح ومحمد صبحي، وعن تغييراته في المباراة مثل استبدال مروان عطية في مباراة الكونغو ونزول مهند لاشين في آخر دقيقتين، وهي أمور عليها تساؤلات كثيرة".

وأضاف: "فيتوريا يعتمد على نفس المجموعة التي لعبنا فيها في النسخة الأخيرة من أمم أفريقيا وقبلها بأربع سنوات ولكن لا يوجد تجديد، وطريقة اختيار اتحاد الكرة عليها علامات استفهام، وهناك أشخاص ليس لديها الكفاءة لإدارة اتحاد الكرة، وقد يكون بعضهم نجوم ولكن ليس لديهم الحس الإداري، وهو ما عليه تساؤلات كثيرة".

وتابع: "كيف نلعب 4 مباريات في أمم أفريقيا ولم نفز في أي مباراة؟، وهناك لاعبون دخلوا القائمة ولم نستفد منهم، ومع احترامي أحمد حجازي لم يكن جاهزا للمشاركة في البطولة، وهناك لاعبون تلعب في أندية كبيرة حتى لو في أندية كبيرة ولكنها لا تشارك".

واختتم طه إسماعيل تصريحاته قائلا: "لا أعتقد أن فيتوريا سيستمر، وظل فترة طويلة، وكان من الممكن أن نعطيه فرصة لاختيار عناصر جيدة ولكن لم يحدث، ولا أعلم ما هو المشروع الذي يبنيه لأن المشروع له رؤية ولا أعلم ما هي الرؤية في مشروعه، وقرار رحيله يخص اتحاد الكرة، في النهاية هو لم يضف شيئا فى الناحية الفنية".