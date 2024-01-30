شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير تواجه فريدة محمد فى نهائى كارول ويمولر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم الثلاثاء، منافسات الدور النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك في الفترة من 25 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وضمنت مصر اللقب بعد تأهل الثنائي فيروز أبو الخير وفريدة محمد إلى المباراة النهائية.

وفازت فيروز أبو الخير في الدور نصف النهائي على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 67 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 9-11, 11-8, 14-12, 13-11.

بينما فازت فريدة محمد على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبات، هن: ندين شاهين، كنزي أيمن، هيا علي، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، مريم متولي، سلمى هاني، هنا رمضان، وفريدة محمد.