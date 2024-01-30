شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى الخماسى يواجه بولندا فى ربع نهائى بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الهوكى الخماسى نظيره البولندي فى تمام الثامنة وثلث صباح اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى بطولة كأس العالم المقامة فى سلطنة عمان.

وحقق منتخب مصر للهوكى الخماسى الفوز على نظيره السويسرى بنتيجة 9/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس العالم أمس بمشاركة مصر، ليتأهل لربع النهائى.

وكان منتخب الهوكى الخماسى، قد حقق على نظيره جاميكا بنتيجة 10 / 2 فى أول مواجهاته، قبل الفوز على الهند فى الفترة 8/6.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد عبد الحكيم النجار وعمرو سيد محمد وكريم عاطف وحسام رجب الدين ومصطفى رجب ومحمود حسين ومحمد نصر وأحمد محمد علي الجنايني ومحمد مجدي عبد السلام ومحمد السيد إدريس.

واحتل منتخب الهوكى للرجال مؤخرا المركز الخامس فى تصفيات الاتحاد الدولى المؤهلة لأولمبياد باريس، بعد الفوز على اليابان فى تحديد المراكز بنتيجة 5/1، وعلى النمسا فى مباراة بنتيجة 4/3.

وباحتلال هذا المركز لم يتمكن المنتخب الوطنى من التأهل لأولمبياد باريس، فى ظل تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وخسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره إسبانيا صاحب الأرض بنتيجة 8/1، فى ثالث مواجهاته بالتصفيات بعد الخسارة من النمسا بنتيجة 2/0 فى ثانى مواجهات التصفيات بالدور الأول.

وبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 4 /4.

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.