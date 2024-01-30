روما ينتصر على ساليرنيتانا ويقترب من المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزًا صعبًا على حساب نظيره ساليرنيتانا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وحل فريق روما ضيفًا على حساب نظيره ساليرنيتانا، مساء الاثنين، على ملعب أريكي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية من جانب كلا الفريقين ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

اقرأ أيضًا.. أبرزها لقاء القمة.. مواجهات نارية في الدوري المصري بعد أمم أفريقيا

وفي الدقيقة 51، من زمن المباراة نجح باولو ديبالا، في تسجيل الهدف الأول لصالح روما عن طريق ركلة جزاء.

ونجح لورينزو بيليجريني، في تسجيل الهدف الثاني لصالح الضيوف في الدقيقة 66، ولكن أحرز جريجوريس كاستانوس، هدف تقليص الفارق لفريق ساليرنيتانا في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد روما إلى 35 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 12 نقطة في قاع الجدول.