بعد التراجع عن ضم أبو جبل.. 3 خيارات أمام الاهلي لتعويض غياب الشناوي

تراجع النادي الاهلي عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك بعد وداع منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتلقى محمد أبو جبل انتقادات واسعة بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.

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بدأ مجلس إدارة النادي الاهلي في البحث عن بديل لتعويض غياب محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر وتأكد غيابه لمدة كويلة تصل إلى 3 أشهر.

تتواجد 3 أسماء على طاولة الاهلي بعد التراجع عن ضم أبو جبل أبرزهم علي لطفي حارس مرمى الفريق السابق وزد الحالي.

بالإضافة إلى محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، كما دخل محمود الزنفلي حارس الداخلية قائمة المرشحين لتعويض الشناوي.

والجدير بالذكر أن الزنفلي كان مرشح لتعويض أبو جبل في البنك الاهلي.