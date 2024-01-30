شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء، فريق الاتحاد السكندري، استعداداته لمواجهة إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، قد استعان بالمباريات الماضية لفريق إنبي في كأس الرابطة، وأبرزها، مواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى إنبي قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى، لمواجهة إنبي وصيف المجموعة الثالثة في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

اكتملت الأضلاع الثمانية لفرق الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات.

وتأهلت فرق: الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالتالي:

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء