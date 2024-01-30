شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على راحة من التدريبات الجماعية بعد العودة من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الإمارات، والمشاركة فى الدورتين الوديتين.

وفضل الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية لعدة أيام قبل أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وفاز الزمالك على أهلى جدة السعودى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الودية.

سجل ثلاثية الزمالك، محمود شيكابالا فى الدقيقة 31، ويوسف أوباما فى الدقيقة 46، وعمار ياسر فى الدقيقة 86.