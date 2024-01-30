شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة اليوم بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، بعد وداع بطولة أمم أفريقيا على يد الكونغو بركلات الترجيح فى ثمن نهائى البطولة.

وعلّق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على وداع الفراعنة لأمم أفريقيا أمام الكونغو بركلات الترجيح في ثمن نهائي البطولة، وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم فيها مواجهات سعيدة وأخرى حزينة، اللاعبون جيدون وقدموا ما عليهم، المسئولية تقع على عاتق المدرب، النتيجة لم تكن كما توقعنا".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أهدافنا المستقبلية، ونطوي صفحة البطولة، واجهنا سوء حظ".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد الماضى، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وسجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطولة أفريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".