الامارات | أزمة احتفالية "المنسف" تتصاعد.. الاتحاد العراقي يشكو الحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 يناير 2024

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد الحكم علي رضا حكم المباراة التي جمعت بين منتخبي العراق والأردن في إطار دور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، وفقاً لما ذكرت قناة الرابعة الرياضية العراقية.

وأوضحت أن وكانت الأخطاء التحكيمية الخاصة بالحكم علي رضا هي سبب تقدم الاتحاد العراقي بشكوى رسمية ضده، حيث قام الحكم بطرد اللاعب أيمن حسين لاعب منتخب العراق عقب تسجيله الهدف الثاني لأسود الرافدين بعدما احتفل بعد التسجيل أمام جماهير منتخب الأردن، مما اعتبره حكم اللقاء احتفالًا استفزازيًا يستحق العقوبة.

وأثار ذلك الطرد غضب العديد من جماهير منتخب العراق بجانب الجهاز الفني الذي كان يرى أنه طرد غير مستحق لمهاجم المنتخب العراقي، الذي كرر احتفالية لاعبي منتخب الأردن عقب إحراز "النشامى" الهدف الأول بجلوس اللاعبين على الأرض متظاهرين أنهم يتناولون وجبة "منسف" وهو ما فعله أيمن حسين قبل أن يقوم الحكم بطرده.