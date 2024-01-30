"بعد خروج السنغال".. منتخب مصر يواصل حفاظه على رقم تاريخي في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خرج حامل اللقب منتخب السنغال من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16.

وبذلك، ظل منتخب مصر آخر من حافظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، عندما حققه ثلاث مرات على التوالي.

و فازت مصر بكأس الأمم الإفريقية في 2006 بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار، وفي 2008 بنتيجة 1-0 أمام الكاميرون، وأخيرا الفوز على غانا بنتيجة 1-0 خلال نسخة 2010.

ونستعرض لكم أكثر 5 منتخبات تحقيقا لكأس الأمم الإفريقية.

1.مصر - 7 ألقاب

2.الكاميرون - 5 ألقاب

3.غانا - 4 ألقاب

4.نيجيريا - 3 ألقاب

5.كوت ديفوار - 3 ألقاب

اقرأ أيضًا:

مصدر: الأهلي يتفاوض مع هذا الحارس بعد صرف النظر عن استعارة أبو جبل

توافد كبير على عزاء العامري فاروق بمسجد المشير طنطاوي (50 صورة)