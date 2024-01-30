اخبار الرياضه

"بعد خروج السنغال".. منتخب مصر يواصل حفاظه على رقم تاريخي في كأس الأمم الإفريقية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خرج حامل اللقب منتخب السنغال من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16.

وبذلك، ظل منتخب مصر آخر من حافظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، عندما حققه ثلاث مرات على التوالي.

و فازت مصر بكأس الأمم الإفريقية في 2006 بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار، وفي 2008 بنتيجة 1-0 أمام الكاميرون، وأخيرا الفوز على غانا بنتيجة 1-0 خلال نسخة 2010.

ونستعرض لكم أكثر 5 منتخبات تحقيقا لكأس الأمم الإفريقية.

1.مصر - 7 ألقاب

2.الكاميرون - 5 ألقاب

3.غانا - 4 ألقاب

4.نيجيريا - 3 ألقاب

5.كوت ديفوار - 3 ألقاب

اقرأ أيضًا:

مصدر: الأهلي يتفاوض مع هذا الحارس بعد صرف النظر عن استعارة أبو جبل

توافد كبير على عزاء العامري فاروق بمسجد المشير طنطاوي (50 صورة)

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا