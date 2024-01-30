"بعد وداع أمم أفريقيا".. أول تحرك من وزارة الرياضة تجاه اتحاد الكرة بخطاب عاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أول تحرك تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد خروج المنتخب الوطني مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب مصر من الكونغو الديمقراطية، أول أمس الأحد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم طالبه بسرعة وضوح أسباب ظهور المنتخب الوطني بهذا الشكل السيئ.

وأضاف المصدر: "الخطاب، تضمن أن الرياضة المصرية شهدت نهوضا كبيرا، في جميع الألعاب، ما عدا كرة القدم على مستوى المنتخبات، خاصة بعد حصول منتخب اليد مؤخرا على كأس الأمم الأفريقية".

وأكمل: "الخطاب أوضح أن الوزارة الشباب والرياضة وفرت جميع سبل الراحة للمنتخب من أجل تحقيق النتائج المرجوة، من معسكر في العاصمة الإدارية، وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأتم المصدر: "وزارة الشباب والرياضة استنكرت خلال الخطاب التدخل في اختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة فيتوريا، لذلك لابد من توضيح أسباب اختياره والمقابل المادي الذي يتقاضاه".

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