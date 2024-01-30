وزير الرياضة يحسم مصير اتحاد الكرة بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصير الاتحاد المصري لكرة القدم، من الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة، بعد خروج المنتخب الوطني مبكرا من بطولة الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

قال الدكتور أشرف صبحي خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "من حق الناس كلها لما بتحط آمالها على الكرة تزعل لأن متحققش الهدف اللي مطلوب".

أضاف: الرياضة المصرية في تطور كبير، يعني احتفلنا من أيام قليلة بفوز منتخب اليد ببطولة أفريقيا، والشهر الماضي احتفلنا بفوز منتخب مصر للكرة الطائرة والتأهل للأولمبياد، ده غير الالعاب الفردية".

أوضح: "الفترة الماضية لاتحاد الكرة لما كان فيه استقالة جماعية، وتدخل وقتها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفضلنا ماشيين معاه بخطوات لمدة عامين حتى تم عقد انتخابات جديدة".

أضاف: "بخصوص الفترة الحالية، الانتخابات الجديدة هتكون بعد الدورة الأولمبية هذا العام في شهر 7 يعني بعد 5 شهور، وبعدها يحصل دعوة للجمعية العمومية، ويدعو لإجراء الانتخابات، وكل من له سير ذاتية يتفضل، ولكن هناك صعوبة في إقالة المجلس الحالي لعدم الدخول في أزمات".

أكمل: "اتحاد الكرة الموسم الماضي والحالي فرغناه للمنتخبات، وبقى فيه رابطة الأندية مسؤولة عن الدوري، والمفروض كنا نستعد جيد، خاصة وأن البطولة دي مؤجلة من السنة اللي فاتت".

أردف: "البطولة القادمة ستقام في 2025، وبالتالي هيكون هناك عدة شهور للاتحاد الجديد، من أجل الاستعداد الجيد للبطولة"،

وأتم تصريحاته: "أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة، من أجل إخطارنا بالأسباب التي أدت إلى خروج المنتخب بهذا الشكل، وأيضا موقف استمرار المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا في الفترة المقبلة".

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