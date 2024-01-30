شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يراجع عقد روى فيتوريا قبل حسم مصيره بعد الإخفاق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشئون القانونية بالاتحاد بمراجعة كافة بنود عقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على خلفية الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا .
ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مهما خلال الساعات المقبلة، عقب عودة الثلاثى جمال علام وخالد الدرندلى وحازم إمام من كوت ديفوار، لمناقشة مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، بعد الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16.
وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.
وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.
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