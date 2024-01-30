شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عقب عودة بعثة منتخب مصر من كوت ديفوار: " ثق فى تدابير ربنا ولا تيأس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والمنتخب الوطني عبر صفحته على انستجرام عن "اليقين بالله " ونشر اللاعب بوست قال ، فيه : الحمد لله ..عارف يعني ايه "اليقين بالله".. اليقين بالله هو أن كل الأبواب بتتقفل في وشك وكل حاجة ملخبطة والظروف أصبحت صعبة وأنت يقينك أن ربنا هيصلح كل حاجة وسياتي بها الله.

في قول لابن القيم عن اليقين بالله كلما سمعته كلما قشعر له بدني ، يقول "لو ان أحدكم هم بإزالة جبل.. وهو واثق بالله لازاله الله له .وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" خليك واثق في تدابير ربنا ، واوعي تيإس من الصبر سيآتي به الله.



كهربا

وعادت بعثة منتخب مصر من كوت ديفوار صباح اليوم، عقب الخروج المبكر من أمم أفريقيا على يد الكونغو الديموقراطية.

وعاد كهربا رفقة منتخب مصر للقاهرة صباح اليوم ،الثلاثاء، قادماً من كوت ديفوار بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو بركلات الجزاء الترجيحية.

على صعيد متصل ، رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا والذى نفى تقديم عرضا لتسوية غرامة اللاعب وإنهاء الأزمة.

وقال عمرو أدهم عبر حسابه على تويتر: "للتوضيح، نقل محامي النادي المكلف بالقضية إلي المجلس عرضا لتسوية الخلاف وسداد الغرامة".

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك: "قد يكون للاعب محامي آخر هو من تواصل مع المحامي الإيطالي، ولا أتصور أن ينقل المحامي الإيطالي إلي المجلس عرضا دون سند" وأكمل عمرو أدهم: "للتأكيد، قدم اللاعب مقترحا للتسوية تم رفضه كتابيا من فيفا يوم ١٦ يناير".

وقال أشرف عبدالعزيز، محامي محمود كهربا لاعب الأهلي: "فوجئت بتصريح من أحد مسئولي الزمالك، أن محامي كهربا قدم عرضًا لتسوية الغرامة، ولكنني لم أتقدم بعرض للتسوية أو السداد، ولم أتحدث مع أحد في هذا الأمر، القضية منظورة أمام المحكمة الرياضية، ونحن الآن في مرحلة الاستئناف على الغرامة".

وأضاف: "لم أتقدم بعرض ولا حتى المحامي التونسي علي العباسي، وإذا كان هناك عرضًا مكتوبًا لدى مسئولي الزمالك، أطالبهم بالكشف عنه في الإعلام"، وأتم: "الحديث عن دفع الغرامة لن يكون قبل أغسطس 2024، ومراحل الاستئناف قد تنتهي في أغسطس أو ديسمبر، وربما في أغسطس 2025، وعندما تكون الغرامة مستحقة الدفع والقرار نهائي سنقوم بدفعها".