شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لليوم السابع:طلبنا من اتحاد الكرة تقريرا عن أسباب خروج المنتخب من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلبت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، من مسئولي اتحاد الكرة تقريرا عن تفاصيل وأسباب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بكوت ديفوار.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم إرسال خطابا رسميا الى اتحاد الكرة، لإعداد تقرير مفصلا عما حدث في البطولة بكوت ديفوار وكذلك كشف أسباب خروج المنتخب من البطولة من دور الـ 16.

وأضاف صبحى أنه من المقرر وصول التقرير من اتحاد الكرة، في أسرع وقت، على أن يكون هناك حساب الفترة المقبلة.

وودع المنتخب المصرى منافسات أمم أفريقيا من دور الـ 16 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8/7 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين المنتخبين.