فضيحة أمم أفريقيا تهز الجبلاية .. إتحاد الكرة يدرس الإستقالة وحازم إمام في مرمى نيران الغضب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاعلام اسلام صادق مفاجأة بشأن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، والمشرف العام على المنتخب الوطنى الاول.

ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": حازم إمام يخطر المقربين منه برغبته في تقديم إستقالته، وخلاف في الجبلاية حول تقديم الإستقالة الجماعية ورحيل فيتوريا بعد الفشل الذريع بأمم إفريقيا.

ليسوا المدربين الذين كنا نتمنى التعاقد معهم

هاجم حسن شحاتة، المدرب التاريخي لمنتخب مصر، اتحاد الكرة والمشرف العام على الفريق، حازم إمام؛ وذلك بسبب التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا.

وقال شحاتة في تصريحات عبر قناة "mbc masr": "نحن نتعاقد مع مدربين وبعد ذلك نكتشف إنهم ليسوا المدربين الذين كنا نتمنى التعاقد معهم، لا يصح أن يحدث معنا ذلك، ولكن نحن من نفعل ذلك في أنفسنا".

وأضاف: "(نتعاقد مع أي حد ونوافق على أي حد)، وبعد ذلك نكتشف أننا أخطأنا في ترشيحه، من يتحمل المسؤولية هو اتحاد الكرة والمشرف على الفريق الذي يختار المدربين، أنا لا أعرف من يختار المدربين، وراتب المدير الفني 200 ألف يورو!".

حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

حمل رضا عبد العال نجم الكرة المصرية الأسبق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر مسؤولية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال رضا عبد العال عبر برنامج "البريمو":" من وجهة نظري أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خروج المنتخب من أمم إفريقيا لأنه السبب في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ".

وأتم:"حازم إمام ورط منتخب مصر في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا الذي فشل في الاختبارات الحقيقة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

مناقشة الاستقالة الجماعية

ويدرس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم باستقالة جماعية من مناصبهم، بعد خروج منتخب مصر الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بدأوا مناقشة قرار الاستقالة الجماعيرة بعد كشف حازم إمام عن رغبته في الاستقالة.

واتفق أعضاء اتحاد الكرة على مناقشة الملف في أولى اجتماع للاتحاد بعد العودة من كوت ديفوار.

وتم التشديد على جميع الأعضاء بعدم الإعلان عن أي استقالات إلا بعد الاجتماع المنتظر بين مجلس إدارة اتحاد الكرة مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

اخفاق المنتخب

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، ودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بـ3 نقاط فقط من 3 تعادلات، ودخل مرماه 7 أهداف في البطولة وأحرز مثلها.

وتترقب الجماهير المصرية الآن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن روي فيتوريا، بعد اخفاق المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023 والخروج المُبكر من دور الـ 16.