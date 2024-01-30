شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق مع 3 صفقات فى انتظار فتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، مع 3 صفقات تمهيدا للتعاقد معهم في الانتقالات الشتوية الحالية حال فتح باب القيد بعد دفع المستحقات المالية المتأخرة.

وحصل إيهاب جلال على موافقة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندرى، وهشام محمد لاعب بيراميدز وعبدالكريم مصطفى ظهير أيسر مصر المقاصة لضمهم لفريق الإسماعيلي في الفترة الحالية، حال فتح باب القيد بعد تسوية القضايا المتسببة في وقف القيد.

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وافق على طلب محمود الشبراوي لاعب الدراويش بالتنازل عن مستحقاته والرحيل عن الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وخرج محمود الشبراوي من حسابات الجهاز الفنى للدراويش بقيادة إيهاب جلال في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم التوفيق الذي لازم اللاعب في الفترة الأخيرة، ليتفق على الرحيل بالتراضى والحصول على الاستغناء الخاص به مقابل التنازل عن مستحقات الموسم الماضي والحالي.

كما استقر مجلس الإسماعيلى، على الموافقة على بيع إياد العسقلاني مقابل مليون دولار مع وجود بند في عقد اللاعب يمنح الإسماعيلى 30% من بيعه مستقبلا، وهو العرض الذى يراه مجلس الدراويش مناسبا لصاحب الـ21 عاما.

وينتظر مجلس الإسماعيلى تحويل المبلغ من أجل استغلاله في حل الأزمات المالية لدى النادى وتسديد المستحقات لمحاولة فتح القيد وضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق فى آخر أيام الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الإسماعيلى ودع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة من نادى إنبى وسيراميكا والداخلية ليحتل المركز الأخير بدون نقاط ليودع البطولة.