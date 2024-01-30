شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع الفلسطينى ياسر حمد يصل القاهرة خلال ساعات للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لإتفاق مع الفلسطينى ياسر حمد، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى الحالى، على أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات قليلة للانضمام رسميا لصفوف القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يخضع ياسر حمد للكشف الطبي فور الوصول إلى القاهرة، تمهيدا لإتمام الصفقة بشكل رسمي وتدعيم خط الدفاع بالفريق الأبيض.

وشارك ياسر حمد مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أسيا، ودع منتخب فلسطين البطولة بعد الخسارة أمام منتخب قطر، بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا.

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